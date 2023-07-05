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  1. В Украине

Верховный суд вынес решение в пользу ПриватБанка в 200-миллионном споре с компанией, связанной с Коломойским

13:15, 5 июля 2023
Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании «Ингосстрах» по взысканию с Привабанка «убытков в виде недополученных страховых доходов» в размере 209,5 млн гривен.
Верховный суд вынес решение в пользу ПриватБанка в 200-миллионном споре с компанией, связанной с Коломойским
Фото из открытых источников
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ПриватБанк окончательно победил в 200-миллионном споре со страховой компанией «Ингосстрах», связанную с Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Верховный Суд поставил точку в споре между страховой компанией «Ингосстрах» и государственным ПриватБанком по взысканию с последнего «убытков в виде недополученных страховых доходов» в размере 209,5 млн гривен.

4 июля Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании «Ингосстрах».

Свои решения суды аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

Напомним, договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг по «Ингосстрах» и «Кредо» были заключены еще в 2014 году бывшим топ менеджментом банка.

В дальнейшем, после национализации банка в декабре 2016 года, ПриватБанк создал открытую платформу по избранию страховых компаний, предоставляющих прозрачные и качественные услуги клиентам банка.

После отмены в мае 2022 года незаконного определения суда, запрещавшего госбанку разрывать договорные отношения с «Ингосстрахом» и «Кредо», ПриватБанк воспользовался правом на отказ от дальнейшего исполнения договоров.

В дальнейшем НБУ аннулировал лицензию СК «Ингосстрах» в связи с несоответствием структуры собственности компании требованиям законодательства Украины.

В 2022 году страховые компании обратились в суд с требованиями взыскать с банка «убытки в виде недополученной выгоды» в общей сумме более 500 млн гривен за невыполнение договоров поручения.

Другое аналогичное дело по иску страховой компании «Кредо» о взыскании с Приватбанка «убытков» в размере 374,7 млн гривен, которое также рассматривалось 4 июля 2023 года, Северный апелляционный хозяйственный суд перенес на 8 августа.

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