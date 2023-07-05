В Сумской области настоятель храма передавал врагу данные о позициях ВСУ

Священнослужитель из Сумской области сотрудничал из фсб рф.

Фото: sumy.gp.gov.ua

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в Шосткинском районе за совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры.

Следствием установлено, что после начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину сотрудник федеральной службы безопасности установил связь с настоятелем одного из храмов Шосткинского района.

«Священнослужитель согласился на сотрудничество, поскольку имел пророссийские убеждения и ожидал прихода «русского мира».

Для выполнения задачи оккупантов агент в рясе собирал данные о количестве военных на территории региона и их вооружении, а также информацию о руководителях местных органов власти, правоохранительных органов, общественных активистах, их политических взглядах и авторитете среди местного населения.

Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где размещаются военнослужащие и военная техника на территории Шосткинского района. Собирал информацию о патриотически настроенных гражданах, которые могут влиять на общество. Разведывательные данные передавал оперативному сотруднику фсб рф с помощью одного из мессенджеров.

Правоохранители задержали агента в рясе 1 марта 2023 года. В настоящее время он находится под стражей», - говорится в сообщении.

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