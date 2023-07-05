Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.

Доверие к Верховному Суду необходимо восстановить – послы стран G7

Послы стран «Большой Семерки» пообещали помочь в восстановлении доверия к Верховному Суду и напомнили о необходимости продолжения судебной реформы.

Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

  1. В Украине

В Сумской области настоятель храма передавал врагу данные о позициях ВСУ

22:00, 5 июля 2023
Священнослужитель из Сумской области сотрудничал из фсб рф.
В Сумской области настоятель храма передавал врагу данные о позициях ВСУ
Фото: sumy.gp.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата в Шосткинском районе за совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры.

Следствием установлено, что после начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину сотрудник федеральной службы безопасности установил связь с настоятелем одного из храмов Шосткинского района.

«Священнослужитель согласился на сотрудничество, поскольку имел пророссийские убеждения и ожидал прихода «русского мира».

Для выполнения задачи оккупантов агент в рясе собирал данные о количестве военных на территории региона и их вооружении, а также информацию о руководителях местных органов власти, правоохранительных органов, общественных активистах, их политических взглядах и авторитете среди местного населения.

Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где размещаются военнослужащие и военная техника на территории Шосткинского района. Собирал информацию о патриотически настроенных гражданах, которые могут влиять на общество. Разведывательные данные передавал оперативному сотруднику фсб рф с помощью одного из мессенджеров.

Правоохранители задержали агента в рясе 1 марта 2023 года. В настоящее время он находится под стражей», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»