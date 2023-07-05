Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы

В Укрэнерго призвали украинцев снизить потребление электроэнергии с 16.00 до 23:00 часов.

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В результате повышения температуры воздуха потребление электроэнергии в вечерние часы 4 июля увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе. Об этом сообщили в Укрэнерго.



Также изменился период максимального потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 - 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00.



Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток.

Поэтому в Укрэнерго призвали украинцев перенести использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, а также попросили не включать несколько мощных приборов одновременно.

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