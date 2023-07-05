Українців закликали економити електроенергію у вечірні години

В Укренерго закликали українців зменшити споживання електроенергії з 16.00 до 23:00 години.

Фото з відкритих джерел

Внаслідок підвищення температури повітря споживання електроенергії у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% порівняно з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня. Про це повідомили в Укренерго.



Також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.



Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби.

Тому в Укренерго закликали українців перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, а також попросили не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.