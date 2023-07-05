НМТ: учасники додаткових сесій вже отримали запрошення на тестування

Учасників додаткових сесій НМТ можуть завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, у яких зазначено дату, час (за Києвом) і місце проведення НМТ.

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5 липня в зареєстрованих учасників додаткових сесій з’явилася можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, у яких зазначено дату, час (за Києвом) і місце проведення НМТ. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

«Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США», – зазначають в УЦОЯО.

Також у центрі просять звернути увагу, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і припиниться за 10 хвилин до початку тестування. Тому всім учасникам тестування рекомендують заздалегідь прокласти маршрут доїзду.

Крім того, учасникам, які проходитимуть НМТ за кордоном, слід зауважити, що в запрошеннях час зазначено за Києвом. Для зручності в УЦОЯО склали таблицю з даними щодо різниці в часі.

Для учасників, які проходитимуть НМТ у США, тестування розпочнеться о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у м. Детройті та о 10:00 в м. Х’юстоні.

«ВАЖЛИВО! Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог в додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія». Якщо є змога, рекомендуємо мати роздруковане запрошення», – закликають організатори тестування.

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