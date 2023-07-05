Офіцера Закарпатського ТЦК, який побив жінку військовослужбовця, звільнили з ЗСУ

Заступник міністра оборони повідомив про звільнення офіцера Закарпатського обласного ТЦК Костянтина Варі через побиття жінки.

Фото: Facebook/Татьяна Новак

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк повідомив про звільнення старшого офіцера Закарпатського ТЦК з лав Збройних сил України. Рішення прийняли після того, як той побив жінку військовослужбовця.

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України», - написав Павлюк на своєму Телеграм-каналі.

За його словами, надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд.

«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту», - додає Павлюк.

За даними ЗМІ, мова йде про офіцера Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Костянтина Варі.

Декілька днів тому дружина військовослужбовця ЗСУ Тетяна Новак повідомила у Facebook, що в Ужгороді в одному з магазинів її побив пʼяний працівник ТЦК, який почав чіплятися до її чоловіка із питаннями, де він служив.

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