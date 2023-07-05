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  1. В Украине

Офицера Закарпатского ТЦК, который избил жену военнослужащего, уволили из ВСУ

12:37, 5 июля 2023
Заместитель министра обороны сообщил об увольнении офицера Закарпатского областного ТЦК Константина Вари из-за избиения женщины.
Офицера Закарпатского ТЦК, который избил жену военнослужащего, уволили из ВСУ
Фото: Facebook/Татьяна Новак
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Заместитель министра обороны Александр Павлюк сообщил об увольнении старшего офицера Закарпатского ТЦК из рядов Вооруженных сил Украины. Решение было принято после того, как тот избил жену военнослужащего.

«На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанного лица в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины», - написал Павлюк на своем Телеграм-канале.

По его словам, в дальнейшем оценку этому конкретному случаю и опозорившему свое высокое звание офицеру дадут правоохранительные органы и суд.

«Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента», - добавляет Павлюк.

По данным СМИ, речь идет об офицере Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Константине Вари.

Несколько дней назад жена военнослужащего ВСУ Татьяна Новак сообщила в Facebook, что в Ужгороде в одном из магазинов ее избил пьяный работник ТЦК, который начал приставать к мужу с вопросами, где он служил.

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