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Кабмин предлагает Раде прекратить выплату пенсий пенсионерам, получавшим выплату от оккупантов: есть условие

12:28, 5 июля 2023
Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект, которым предлагается прекратить выплату украинской пенсии, пенсионерам, получавшим выплату от РФ при условии, что они это задекларируют в заявлении, однако лиц, которые «забыли» о российской пенсии может потенциально ждать сюрприз.
Кабмин предлагает Раде прекратить выплату пенсий пенсионерам, получавшим выплату от оккупантов: есть условие
Фото: Depositphotos
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины, которым, в частности, предлагается не выплачивать пенсию гражданам Украины, получавшим российскую пенсию на оккупированных территориях при условии, если лицо лично признается в получении пенсий от оккупантов перед пенсионным фондом.

Законопроектом предлагается дополнить заключительные положения закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и установить, что пенсионеры, получавшие российские пенсии на оккупированных территориях, не смогут рассчитывать на пенсионные выплаты от Украины.

«Гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации территорий выехавших на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии согласно этому Закону производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации», - отмечается в проекте.

В то же время, поскольку обмен информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и Российской Федерации отсутствует и, соответственно, невозможно получить подтверждение оттуда о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации предлагается ввести декларативный принцип подтверждения, то есть пенсионер должен в заявлении лично сообщить о получении \неполучение российской пенсии.

«Неполучение пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации подтверждается уведомлением об этом органа Пенсионного фонда в заявлении лица о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии подтверждается уведомлением об этом органа Пенсионного фонда в заявлении лица о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии», - отмечается в проекте.

Что будет с теми, кто забудет сообщить о российской пенсии законодатель ответа не дает, но теоретически их могут заставить вернуть выплаты. Статья 50 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет, что суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставление страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или порядка.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается обязать пенсионеров, временно проживающих за границей ежегодно проходить физическую идентификацию.

Автор: Ярослав Конощук

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