Горшки, медицинские корсеты, капы для зубов ноутбуки: что пассажиры забывают в поездах

В «Укрзализныце» рассказали, что об интересных находках в поездах.

Работники «Укрзализныци» находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время путешествия. За первое полугодие этого года пассажиры 4 тыс. 880 раз обращались в контактный центр «Укрзализныци» с просьбами найти утерянные вещи, передает пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что «самые любимые» случаи – это забытые номерные знаки для автомобиля, церковный головной убор, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью.

Однако чаще всего пассажиры забывают в поездах менее экзотические вещи: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, и ключи.

В УЗ подчеркнули, что в случае, если человек потерял в поезде важную вещь, то необходимо описать ее в форме или обратиться в контакт-центр «Укрзализныци» по номеру 0 800 503 111. Также можно оставить сообщение через форму обратной связи в приложении, и написать компании в мессенджерах и соцсетях.

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