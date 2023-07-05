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  1. В Україні

Горщики, медичні корсети, капи для зубів та ноутбуки: що пасажири забувають у поїздах

14:31, 5 липня 2023
В «Укрзалізниці» розповіли, що про цікаві знахідки у поїздах.
Горщики, медичні корсети, капи для зубів та ноутбуки: що пасажири забувають у поїздах
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Працівники «Укрзалізниці» знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки. За перше півріччя цього року пасажири 4 тис. 880 разів звертались до контактного центру «Укрзалізниці» з проханнями знайти загублені речі, передає пресслужба перевізника.

В компанії зазначили, що «найулюбленіші» випадки – це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню.

Однак найчастіше пасажири забувають у поїздах менш екзотичні речі: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, та ключі.

В УЗ наголосили, що у випадку, якщо людина загубила в поїзді дуже важливу річ, то необхідно описати її за формою або звернутися до контакт-центру «Укрзалізниці» за номером 0 800 503 111. Також можна залишити повідомлення через форму зворотного зв’язку в застосунку, та написати компанії у месенджерах та соцмережах.   

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