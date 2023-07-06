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  1. В Україні

У ПФУ нагадали, як оформити житлову субсидію online

08:08, 6 липня 2023
Громадяни можуть оформити житлову субсидію через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.
У ПФУ нагадали, як оформити житлову субсидію online
Фото:pikselstock/depositphotos
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Житлову субсидію можна оформити online – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомляє ПФУ.

В установі нагадують алгоритм подачі заяви на офомрлення житлової субсидії:

1. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, натискаємо кнопку «Вхід».

2. Авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП): вказуємо назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажуємо файл ключа та вводимо пароль.

3. В особистому кабінеті заходимо в розділ «Комунікації з ПФУ» та обираємо пункт меню «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

4. Перед формуванням заяви готуємо скановані копії необхідних документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку «Продовжити».

5. У вікні, що відкриється, обираємо опцію «Заява про призначення та надання житлової субсидії».

6. Заповнюємо онлайн-форму заяви про призначення та надання житлової субсидії (вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву, вносимо її паспортні та адресні дані, вказуємо спосіб виплати субсидії).

7. Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, які отримує домогосподарство.

8. Зазначаємо адресу реєстрації/фактичного проживання.

9. Додаємо дані про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства.

10. Вносимо відомості про доходи та витрати членів домогосподарства (з урахуванням яких буде автоматично сформовано декларацію).

11. Додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку «Додати файл».

12. Натискаємо кнопку «Сформувати заяву», розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту/коректність заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, переходимо до фінального кроку.

13. Перевіряємо дані сформованих заяви та декларації, накладаємо на документи цифровий підпис та надсилаємо до Пенсійного фонду.

14. З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись в розділі «Мої звернення» – «Статус звернення».

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