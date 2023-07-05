У Міноборони пояснили, навіщо рф залякує терактом на Запорізькій АЕС

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що останнім часом інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на Запорізькій АЕС. Про це вона написала на своєму Телеграм-каналі.
«Країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі», - підкреслила вона.
Маляр додала, що для мінімізації можливих негативних наслідків у чотирьох українських областях – Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині, вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.
Також заступниця міністра оборони пояснила, навіщо росіяни нагнітають ситуацію навколо цієї АЕС і можуть вдатися до терористичних дій на її території. Перед усім, щоб переломити хід війни на свою користь.
«Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для рф є інструментом досягнення воєнних цілей», - підкреслила Маляр.
«Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій», - закликала представниця Міноборони.
Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.
Додамо, що в ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.