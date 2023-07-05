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  1. В Україні

У Міноборони пояснили, навіщо рф залякує терактом на Запорізькій АЕС

14:12, 5 липня 2023
У Міноборони вважають, що залякуванням терористичними діями рф хоче використати як інструмент досягнення військових цілей.
У Міноборони пояснили, навіщо рф залякує терактом на Запорізькій АЕС
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що останнім часом інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на Запорізькій АЕС. Про це вона написала на своєму Телеграм-каналі.

«Країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі», - підкреслила вона.

Маляр додала, що для мінімізації можливих негативних наслідків у чотирьох українських областях – Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині, вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Також заступниця міністра оборони пояснила, навіщо росіяни нагнітають ситуацію навколо цієї АЕС і можуть вдатися до терористичних дій на її території. Перед усім, щоб переломити хід війни на свою користь.

«Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для рф є інструментом досягнення воєнних цілей», - підкреслила Маляр.

«Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій», - закликала представниця Міноборони.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.  

Додамо, що в ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій.

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