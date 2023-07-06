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  1. В Украине

В ПФУ напомнили, как оформить жилищную субсидию online

08:08, 6 июля 2023
Граждане могут оформить жилищную субсидию через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
В ПФУ напомнили, как оформить жилищную субсидию online
Фото:pikselstock/depositphotos
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Жилищную субсидию можно оформить online через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает ПФУ.

В учреждении напоминают алгоритм подачи заявления на оформление жилищной субсидии:

1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нажимаем кнопку «Вход».

2. Авторизируемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль.

3. В личном кабинете заходим в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбираем пункт меню «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

4. Перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить».

5. В открывшемся окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии».

6. Заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии).

7. Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.

8. Указываем адрес регистрации/фактического проживания.

9. Добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства.

10. Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация).

11. Добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл».

12. Нажимаем кнопку «Сформировать заявление», размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу.

13. Проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в Пенсионный фонд.

14. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» – «Статус обращения».

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