В ПФУ напомнили, как оформить жилищную субсидию online

Граждане могут оформить жилищную субсидию через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

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Жилищную субсидию можно оформить online через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает ПФУ.



В учреждении напоминают алгоритм подачи заявления на оформление жилищной субсидии:



1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нажимаем кнопку «Вход».



2. Авторизируемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль.



3. В личном кабинете заходим в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбираем пункт меню «Заявление на жилищную субсидию или льготу».



4. Перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить».



5. В открывшемся окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии».



6. Заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии).



7. Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.



8. Указываем адрес регистрации/фактического проживания.



9. Добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства.



10. Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация).



11. Добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл».



12. Нажимаем кнопку «Сформировать заявление», размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу.



13. Проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в Пенсионный фонд.



14. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» – «Статус обращения».

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