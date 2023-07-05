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Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова

12:28, 5 липня 2023
Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується припинити виплату української пенсії, пенсіонерам, що отримували виплату від РФ за умови, якщо вони це задекларують у заяві, однак на осіб, які «забули» про російську пенсію може потенційно чекати сюрприз.
Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова
Фото: Depositphotos
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9453 про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, яким, зокрема пропонується не виплачувати пенсію громадянам України, які отримували російську пенсію на окупованих територіях за умови, якщо особа особисто зізнається в отриманні пенсій від окупантів перед пенсійним фондом.

Законопроєктом пропонується доповнити прикінцеві положення закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  та встановити, що пенсіонери, що отримували російські пенсії на окупованих територіях не зможуть розраховувати на пенсійні виплати від України.

«Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно із цим Законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації», - зазначається у проєкті.

В той же час, оскільки обмін інформацією між органами пенсійного забезпечення України та Російської Федерації наразі відсутній і, відповідно, неможливо отримати підтвердження звідти про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації пропонується запровадити декларативний принцип підтвердження, тобто пенсіонер має в заяві особисто повідомити про одержання\неодержання російської пенсії.

«Неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії», - зазначається у проєкті.

Що буде з тими, хто «забуде» повідомити про російську пенсію законодавець відповіді не дає, але теоретично їх можуть змусити повернути виплати. Стаття 50 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  визначає, що суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у парламенті зареєстровано урядовий законопроєкт, яким пропонується зобов’язати пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном щорічно проходити фізичну ідентифікацію.

Автор: Ярослав Конощук

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