НМТ: участники дополнительных сессий уже получили приглашение на тестирование

Участники дополнительных сессий НМТ могут скачать со своих персональных страниц приглашения, в которых указана дата, время (по Киеву) и место проведения НМТ.

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5 июля у зарегистрированных участников дополнительных сессий появилась возможность загрузить со своих персональных страниц приглашения, в которых указана дата, время (по Киеву) и место проведения НМТ. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

«Тестирование пройдет в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США», – отмечают в УЦОКО.

Также в центре просят обратить внимание, что допуск во временный экзаменационный центр начнется за 30 минут и прекратится за 10 минут до начала тестирования. Потому всем участникам тестирования рекомендуют заранее проложить маршрут доезда.

Кроме того, участникам, которые будут проходить НМТ за границей, следует отметить, что в приглашениях указано по Киеву. Для удобства в УЦОКО составили таблицу с данными о разнице во времени.

Для участников, которые будут проходить НМТ в США, тестирование начнется в 18:00 по Киеву, то есть в 11:00 в Детройте и в 10:00 в Хьюстоне.

«ВАЖНО! Для допуска к ТЭЦ необходимо предъявить сертификат участника НМТ и оригинал документа, удостоверяющего личность/его цифровой аналог в приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг «Дія». Если есть возможность, рекомендуем распечатать приглашение», – призывают организаторы тестирования.

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