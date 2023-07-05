На Харьковской железной дороге разоблачили коррупционную схему, которая могла сорвать поставки техники ВСУ на фронт

К организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО «Укрзализныця». Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Разоблачены два чиновника, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей в прифронтовых районах области.

«Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей сил обороны на восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

Установлено, что в течение мая 2022 года они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы, исчерпавшие ресурс эксплуатации.

Устаревшие комплектующие получали из-за «списания» их как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых «ежей». При этом никаких инженерных заграждений фигуранты не делали.

Новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения «индивидуальных» коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а «расчет» получали наличными.

Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку из новых комплектующих, чтобы исключить их идентификацию.

Таким образом, чиновники получили от коммерсантов 1,2 млн грн.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию», - говорится в сообщении.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обоим фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время злоумышленники под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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