Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон проиграл в ЕС суд о депутатской неприкосновенности

Суд ЕС оставил в силе решение о снятии депутатской неприкосновенности с Карлеса Пучдемона.

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Суд ЕС общей юрисдикции отклонил апелляцию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и поддержал решение Европейского парламента лишить его иммунитета, а также двух других каталонских депутатов-сепаратистов в изгнании – Тони Комина и Клары Понсати. Об этом сказано на сайте Суда ЕС.

Все они оказались под прицелом испанской судебной системы после неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии. Они просили Суд Европейского союза аннулировать решения о снятии с них иммунитета.

Пучдемон сбежал из Испании в 2017 году и живет в вынужденном изгнании в Бельгии.

Ранее судья Верховного суда Испании Пабло Льярена заявил, что подаст бельгийским властям новый запрос на экстрадицию Пучдемона, чтобы он предстал перед судом.

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