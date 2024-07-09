Зеленський перед самітом НАТО: Б’ємося за більшу кількість ППО і F-16 для України

Володимир Зеленський зазначив, що тривають переговори про постачання Україні більшої кількості винищувачів F-16.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО, який стартує 9 липня у Вашингтоні, висловив упевненість у тому, що Україна отримає більшу кількість систем ППО для захисту від російського терору.

«Зараз - Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б'ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде», - сказав Зеленський у відеозверненні.

За словами Глави держави, тривають переговори про постачання Україні більшої кількості винищувачів F-16.

«Б'ємося за більшу кількість літаків F-16. Б'ємося , щоб були. Б'ємося за додаткові гарантії безпеки для України - а це зброя і фінанси, політична підтримка. Б'ємося за необхідні рішучі дії Америки і Європи – те, що зміцнить наших воїнів», - розповів він.

«Ми робимо і будемо робити все, щоб російський терор програв. І це потрібно не тільки нашій державі - це всім потрібно, буквально кожному партнеру, всім народам», - наголосив Зеленський.

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