Зеленский перед саммитом НАТО: Бьемся за большее количество ПВО и F-16 для Украины

Владимир Зеленский отметил, что продолжаются переговоры о поставках Украине большего количества истребителей F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне, выразил уверенность в том, что Украина получит большее количество систем ПВО для защиты от российского террора.

«Сейчас – Вашингтон. Сегодня начинается саммит НАТО. Бьемся за большее количество ПВО для Украины. Я уверен, что будет», – сказал Зеленский в видеообращении.

По словам Главы государства, продолжаются переговоры о поставках Украине большего количества истребителей F-16.

«Бьемся за большее количество самолетов F-16. Бьемся, чтобы были. Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины – а это оружие и финансы, политическая поддержка. Бьемся за необходимые решительные действия Америки и Европы – то, что укрепит наших воинов», – рассказал он.

«Мы делаем и будем делать все, чтобы российский террор проиграл. И это нужно не только нашему государству – это всем нужно, буквально каждому партнеру, всем народам», - подчеркнул Зеленский.

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