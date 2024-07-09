Комитет Верховной Рады допустил к следующему этапу конкурса в КСУ 4 кандидатов

Остальные должны устранить недостатки в поданных документах.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 9 июля рассмотрел вопрос допуска кандидатов в Конституционный Суд Украины по квоте Верховной Рады. Комитет проверял соответствие формальным требованиям законодательства (возраст, образование, стаж), а также комплектность и принадлежность к оформлению представленных пакетов документов.

Речь идет о двух вакансиях судей в КСУ.

Как сообщил член Комитета, народный депутат Роман Бабий, далее к конкурсному отбору допущено 4 человека:

- Юрий Барабаш, проректор, профессор кафедры конституционного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого;

- Александр Водянников, сотрудник Программы поддержки для Украины ОБСЕ;

- Александр Копыленко, народный депутат Украины, фракция ПП "Слуга народа";

- Иван Назаров, заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Первые два кандидата уже проходили конкурсные процедуры в прошлом конкурсном отборе, но им не хватило голосов для назначения в зале парламента.

Еще 11 кандидатов должны устранить недостатки в поданных документах:

Алексей Вац, проректор Государственного биотехнологического университета;

Роман Голобутовский, судья Днепропетровского окружного административного суда;

Денис Гриценко, адвокат Адвокатского объединения "Альянс";

Анатолий Ежов, прокурор Офиса Генерального прокурора;

Владислав Иващенко, адвокат;

Александра Кармаза, член Центральной избирательной комиссии;

Юлия Кириченко, советница Председателя ВРУ;

Оксана Клименко, главный научный консультант Исследовательской службы ВРУ;

Татьяна Опанасюк, начальник юридического управления Государственной судебной администрации Украины

Захар Тропин, директор Департамента международного сотрудничества и

представительства Министерства юстиции Украины;

Тарас Цимбалистый, прокурор Офиса Генерального прокурора.

То есть, как отметил Роман Бабий, пока все лица, подавшие документы, имеют шанс стать судьей КСУ. После поправки документов комитет рассмотрит вопрос допуска этих 11 человек. Далее всех кандидатов ждут испытания в Совещательной группе экспертов.

Еще один рассмотренный Комитетом вопрос – предложения к бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Принятое решение будет направлено в профильный бюджетный комитет.

Напомним, 23 мая Верховная Рада назначила судьей Конституционного Суда Сергея Ризныка.

При этом 2 мая Совещательная группа экспертов сообщила о том, что абсолютное большинство претендентов на две другие вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады не смогли преодолеть те или иные этапы конкурсного отбора, поэтому возникла необходимость объявить новый конкурс.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.