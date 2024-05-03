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На дві вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради оголосять нові конкурси: що відомо

07:45, 3 травня 2024
Більшість кандидатів на посади суддів КСУ по квоті парламенту визнані недоброчесними або не змогли скласти іспит з питань конституційного права.
На дві вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради оголосять нові конкурси: що відомо
Джерело фото - Дорадча група експертів
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Дорадча група експертів 2 травня повідомила, що за підсумками виконання у квітні кандидатами по квоті Верховної Ради завдань на визначення рівня компетентності у сфері конституційного права, виникла необхідність у оголошенні додаткових конкурсів.

Справа в тому, що по квоті Верховної Ради наразі наявні три вакансії суддів Конституційного Суду.

За підсумками виконання практичного завдання на визначення рівня компетентності у сфері конституційного права, на посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради залишилося всього три кандидати, які підтвердили необхідний фаховий рівень :

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І. Франка. Професор кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка.

Разом з тим, умови конкурсного відбору передбачають, що після завершення конкурсу на одну вакантну посаду судді КСУ повинні претендувати як мінімум два кандидати.

Відтак, після оприлюднення 2 травня результатів виконання завдань на визначення рівня компетентності у сфері права, виявилося, що «у грі» залишилась кількість кандидатів, необхідна для заповнення лише однієї вакансії.

«Восени 2023 року було оголошено конкурси на три вакантні посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради. Крізь «сито» Дорадчої групи експертів пройшли лише три кандидати з числа 25 допущених до конкурсного відбору по квоті Верховної Ради. З огляду на мінімально допустиму чисельність кандидатів на посаду, це означає, що три вказані кандидати будуть рекомендовані для обрання лише на одну з трьох вакантних посад суддів КСУ за квотою Верховної Ради. Конкурси на дві інші вакантні посади суддів КСУ за квотою парламенту повинні бути оголошені повторно у зв’язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на вакантні посади. Дорадча група експертів офіційно поінформує про це Верховну Раду, щоб вона могла оголосити повторні конкурси», - повідомив секретар Дорадчої групи експертів Ярослав Романюк.  

Нагадаємо, що раніше схожа ситуація виникла з кандидатами на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів. До фіналу змогли дістатися лише судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська, які є претендентками на одну з двох вакансій суддів КСУ по квоті З’їзду суддів. У підсумку, 11 квітня Рада суддів України оголосила конкурс ще на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду (ще одна вакантна посада судді КСУ по квоті З’їзду суддів з’явиться у січні 2025 року).

Автор В’ячеслав Хрипун  

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