На две вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады будут объявлены новые конкурсы: что известно

Большинство кандидатов на должности судей КСУ по квоте парламента признаны недобропорядочными или не смогли сдать экзамен на знание конституционного права.

Источник фото - Совещательная группа экспертов

Совещательная группа экспертов 2 мая сообщила, что по итогам выполнения в апреле кандидатами по квоте Верховной Рады задач на определение уровня компетентности в сфере конституционного права возникла необходимость в объявлении дополнительных конкурсов.

Дело в том, что по квоте Верховной Рады есть три вакансии судей Конституционного Суда.

По итогам выполнения практического задания на определение уровня компетентности в сфере конституционного права, на должности судей КСУ по квоте Верховной Рады осталось всего три кандидата, которые подтвердили необходимый профессиональный уровень.

Барабаш Юрий Григорьевич – академик-секретарь отделения государственно-правовых наук и международного права Национальной академии правовых наук Украины

Водяников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник Программы поддержки Украины ОБСЕ

Ризнык Сергей Васильевич – проректор по научно-педагогической деятельности и международному сотрудничеству Львовского национального университета им. И. Франко. Профессор кафедры конституционного права ЛНУ им. И. Франко.

Вместе с тем условия конкурсного отбора предполагают, что после завершения конкурса, на одну вакантную должность судьи КСУ должны претендовать как минимум два кандидата.

После обнародования 2 мая результатов выполнения задач на определение уровня компетентности в сфере права оказалось, что «в игре» осталось количество кандидатов, необходимое для заполнения только одной вакансии.

«Осенью 2023 года были объявлены конкурсы на три вакантных должности судей КСУ по квоте Верховной Рады. Сквозь «сито» Совещательной группы экспертов прошли всего три кандидата из числа 25 допущенных к конкурсному отбору по квоте Верховной Рады. Учитывая минимально допустимую численность кандидатов на должность, это означает, что три указанных кандидата будут рекомендованы для избрания только на одну из трех вакантных должностей судей КСУ по квоте Верховной Рады. Конкурсы на другие вакантные должности судей КСУ по квоте парламента должны быть объявлены повторно в связи с недостаточным количеством кандидатов для продолжения конкурсного отбора на вакантные должности. Совещательная группа экспертов официально проинформирует об этом Верховную Раду, чтобы она могла объявить повторные конкурсы», – сообщил секретарь Совещательной группы экспертов Ярослав Романюк.

Напомним, что ранее похожая ситуация возникла с кандидатами на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей. В финал смогли добраться только судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская, являющиеся претендентками на одну из двух вакансий судей КСУ по квоте Съезда судей.

В итоге 11 апреля Совет судей Украины объявил конкурс еще на две вакантные должности судей Конституционного Суда (еще одна вакантная должность судьи КСУ по квоте Съезда судей появится в январе 2025 года).

Автор Вячеслав Хрипун

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