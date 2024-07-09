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Комітет Верховної Ради допустив до наступного етапу конкурсу у КСУ 4 кандидатів

19:20, 9 липня 2024
Інші мають усунути недоліки у поданих документах.
Комітет Верховної Ради допустив до наступного етапу конкурсу у КСУ 4 кандидатів
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики 9 липня розглянув питання допуску кандидатів до Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради. Комітет перевіряв відповідність формальним вимогам законодавства (вік, освіта, стаж), а також комплектність та належність оформлення поданих пакетів документів.

Мова йде про дві вакансії суддів у КСУ.

Як повідомив член Комітету, народний депутат Роман Бабій, далі до конкурсного відбору наразі допустили 4 осіб:

- Юрій Барабаш, проректор, професор кафедри конституційного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;

- Олександр Водянніков, співробітник Програми підтримки для України ОБСЄ;

- Олександр Копиленко, народний депутат України, фракція ПП “Слуга народу”;

- Іван Назаров, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Перші двоє кандидатів вже проходили конкурсні процедури у попередньому конкурсному відборі, але їм забракло голосів для призначення в залі парламенту.

Ще 11 кандидатів мають усунути недоліки в поданих документах:

Олексій Вац, проректор Державного біотехнологічного університету;

Роман Голобутовський, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Денис Гриценко, адвокат Адвокатського об'єднання “Альянс”;

Анатолій Єжов, прокурор Офісу Генерального прокурора;

Владислав Іващенко, адвокат;

Олександра Кармаза, членкиня Центральної виборчої комісії;

Юлія Кириченко, радниця Голови ВРУ;

Оксана Клименко, головний науковий консультант Дослідницької служби ВРУ;

Тетяна Опанасюк, начальник юридичного управління Державної судової адміністрації України

Захар Тропін, директор Департаменту міжнародного співробітництва та

представництва Міністерства юстиції України;

Тарас Цимбалістий, прокурор Офісу Генерального прокурора.

Тобто, як зазначив Роман Бабій, поки що всі особи, які подали документи, мають шанс стати суддею КСУ. Після виправлення документів комітет розгляне питання допуску цих 11 осіб. Далі всіх кандидатів очікують випробування в Дорадчій групі експертів.

Ще одне розглянуте Комітетом питання – пропозиції до бюджетної декларації на 2025-2027 роки. Прийняте рішення буде направлене до профільного бюджетного комітету.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада призначила суддею Конституційного Суду Сергія Різника.

При цьому 2 травня Дорадча група експертів повідомила про те, що абсолютна більшість претендентів на дві інші вакантні посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради не змогла подолати ті чи інші етапи конкурсного відбору, тому виникла необхідність оголосити новий конкурс.  

Автор: Наталя Мамченко 

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