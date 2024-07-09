Чехія після удару по «Охматдиту» передала росії, що вони – «сміття людства»

Чехія викликала російського посла Олександра Змєєвського до Міністерства закордонних справ.

Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський передав через посла росіянам, що вони є сміттям людства, бо бомблять лікарні для дітей, передає Seznam Zpravy.

Міністр розпорядився викликати посла рф Александра Змєєвського після удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Ліпавський доручив чеському МЗС висловити протест московському послу після удару по «Охматдиту».

«Убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви», – сказав міністр.

Як відомо, 8 липня під обстріл рф потрапила дитяча лікарня «Охматдит».

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів.

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