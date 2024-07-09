Чехия после удара по «Охматдету» передала россии, что они – «мусор человечества»

Чехия вызвала российского посла Александра Змеевского в Министерство иностранных дел.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский передал через посла россиянам, что они мусор человечества, потому что бомбят больницы для детей, передает Seznam Zpravy.

Министр распорядился вызвать посла рф Александра Змеевского после удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Липавский поручил чешскому МИД выразить протест московскому послу после удара по «Охматдету».

«Убийцы, которые нападают на детей в больницах – это мусор человечества. Ему поручили передать это в Москву», – сказал министр.

Как известно, 8 июля под ракетный обстрел попала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.