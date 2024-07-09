Верховный суд Испании закрыл дело о терроризме против лидера сепаратистов Каталонии Пучдемона

Судья постановила остановить расследование в отношении Пучдемона, поскольку следственный судья в июне 2021 года неправомерно продолжил свое расследование.

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Во вторник, 9 июля, Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении бывшего президента Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts Карлеса Пучдемона, передает издание Politico.eu.

С февраля Пучдемон находится под следствием. Оно касалось группы «Демократическое цунами» – каталонской группы, которая активно участвовала в протестах после заключения 13 лидеров сепаратистов в результате референдума о независимости в 2017 году.

Действия «Демократического цунами» – в частности блокировка пути в аэропорт Барселоны – следователь судья определил как «уличный терроризм», заявив, что Пучдемон напрямую был причастен к ним.

Но судья испанского Верховного суда Сусанна Поло ныне постановила закрыть расследование в отношении Пучдемона, поскольку следственный судья в июне 2021 года неправомерно продолжил свое расследование по «Демократическому цунами».

Из-за процессуальной ошибки все расследования, совершенные с тех пор, в том числе и в отношении Пучдемона, недействительны.

Однако это решение не влияет на ордер на арест лидера сепаратистов Каталонии по другому делу о растрате средств и неповиновении, предусматривающих тюремное заключение на срок до восьми лет.

Ранее сообщалась, что лидер каталонских сепаратистов Пучдемон проиграл в ЕС суд о депутатской неприкосновенности.

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