Як знайти свого державного виконавця: інструкція

Міністерство юстиції України оприлюднило інструкція, як знайти свого державного виконавця.
Там зазначають, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) включає сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» (далі — Закон) органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами.
Стягувач може обрати до кого звернутися з виконавчим документом для примусового виконання рішення: до державного або приватного виконавця.
Якщо у вас виникли запитання щодо автоматичного арешту коштів боржників, умов користування арештованими рахунками, визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій, а також щодо зняття арешту з банківських рахунків, вам необхідно звернутися безпосередньо до державного або приватного виконавця. Кожен випадок є унікальним, а отже відповіді на низку запитань вам зможе надати тільки виконавець, який веде справу.
У Мін’юсті звертають увагу, коли вам приходить повідомлення про накладення арешту на банківські рахунки — контакти вашого виконавця або відділу Державної виконавчої служби ви знайдете саме в повідомленні. В першу чергу, звертатися необхідно за вказаними контактами.
Розглянемо варіант пошуку на прикладі Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м.Київ:
Також інформуємо, що ви можете звернутися за єдиним номером телефону «гарячої лінії» органів державної виконавчої служби: 0 800 356 917.
До функцій call-центру належать невідкладне вирішення порушених заявниками питань, які не потребують додаткового вивчення, або ж надання відомостей, які містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження (надання реквізитів рахунків, контактних даних органів ДВС, суми заборгованості, підстав накладення арешту тощо).
Телефонна гаряча лінія працює на прийом та розгляд звернень виключно у телефонному режимі.
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