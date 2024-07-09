Як знайти свого державного виконавця: інструкція

У Мін’юсті розглянули варіант пошуку державного виконавця на прикладі Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ.

Міністерство юстиції України оприлюднило інструкція, як знайти свого державного виконавця.

Там зазначають, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) включає сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» (далі — Закон) органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами.

Стягувач може обрати до кого звернутися з виконавчим документом для примусового виконання рішення: до державного або приватного виконавця.

Якщо у вас виникли запитання щодо автоматичного арешту коштів боржників, умов користування арештованими рахунками, визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій, а також щодо зняття арешту з банківських рахунків, вам необхідно звернутися безпосередньо до державного або приватного виконавця. Кожен випадок є унікальним, а отже відповіді на низку запитань вам зможе надати тільки виконавець, який веде справу.

У Мін’юсті звертають увагу, коли вам приходить повідомлення про накладення арешту на банківські рахунки — контакти вашого виконавця або відділу Державної виконавчої служби ви знайдете саме в повідомленні. В першу чергу, звертатися необхідно за вказаними контактами.

Як знайти актуальні контакти державного виконавця?

Розглянемо варіант пошуку на прикладі Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м.Київ:

Зайдіть на вебсайт Міністерства юстиції та перейдіть на вкладку «Вебсайти міжрегіональних управлінь юстиції» (там знайдете перелік міжрегіональних управлінь Мін’юсту). Оберіть міжрегіональне управління, до сфери управління якого відноситься ваша область, та перейдіть на його вебсайт. Зверху на головній сторінці міжрегіонального управління у вкладці «Про управління» оберіть «Структура управління». Перейдіть на вкладку «Територіальні відділи та контори» та оберіть «Територіальні відділи державної виконавчої служби». Знайдіть необхідний відділ ДВС (наприклад, у місті Києві) та зв’яжіться з відповідальними особами за вказаними контактами.

Також інформуємо, що ви можете звернутися за єдиним номером телефону «гарячої лінії» органів державної виконавчої служби: 0 800 356 917.

До функцій call-центру належать невідкладне вирішення порушених заявниками питань, які не потребують додаткового вивчення, або ж надання відомостей, які містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження (надання реквізитів рахунків, контактних даних органів ДВС, суми заборгованості, підстав накладення арешту тощо).

Телефонна гаряча лінія працює на прийом та розгляд звернень виключно у телефонному режимі.

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