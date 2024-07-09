Україна планує великий обмін жінок-військовополонених — Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець зазначив, що в організації цього обміну беруть участь Об'єднані Арабські Емірати.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна планується провести великий обмін, за підсумками якого додому повернуться жінки-військовополонені. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

Загалом за час цієї війни Україна повернули з російської неволі вже 3 310 людей. Деяких з полонених утримували в неволі на окупованих територіях ще з 2017-2018 років.

За його словами, в організації цього обміну беруть участь Об'єднані Арабські Емірати.

«Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні», – сказав омбудсман.

Він додав, що є дві категорії військовополонених, які є пріоритетними для повернення в Україну. Йдеться про жінок і важкопоранених, проте росія їх поки що не повертає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.