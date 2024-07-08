Росіяни випустили по Україні понад 40 ракет різних типів, — Володимир Зеленський

Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктурі та дитяча лікарня «Охматдит».

Фото: Володимир Зеленський

8 липня під час ранкового обстрілу України російські терористи запустили більше 40 ракет різних типів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, росіяни масовано атакували:

Київ;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Слов'янськ;

Краматорськ.

Загалом ворог застосував більше 40 ракет різних типів.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктурі та дитяча лікарня. Усі служби задіяні.

«І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства - це те, що несе путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку», - додав він.

Як повідомлялося, у Києвіпошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».

У столиці попередньо відомо про 5 загиблих.

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