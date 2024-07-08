Під ракетний удар потрапила дитяча лікарня «Охматдит» у Києві: постраждали діти, фото

Внаслідок ракетного удару рф 8 липня у Києві сильно пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці влучили в одне з приміщень медичного закладу.
Судячи з фото, руйнвування дуже серйозні, також є постраждалі діти.
Фото з Телеграм-каналів
Наразі люди допомагають розбирати завали на місці влучання на территорії лікарні.
Як відомо, 8 липня російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Київ.
У КМВА повідомили про наслідки обстрілу Києва, багато постраждалих.
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