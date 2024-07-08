Под ракетный удар попала детская больница «Охматдет» в Киеве: пострадали дети, фото

В результате ракетного удара рф 8 июля в Киеве сильно повреждена детская больница «Охматдет».
Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в столице попали в одно из помещений медицинского учреждения.
Судя по фото, разрушения очень серьезные, также есть пострадавшие дети.
Фото из Телеграм-каналов
На данный момент люди помогают разбирать завалы на месте попадания на территории больницы.
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