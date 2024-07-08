Россияне выпустили по Украине более 40 ракет разных типов, — Владимир Зеленский

В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктуры и детская больница «Охматдет».

Фото: Владимир Зеленский

8 июля во время утреннего обстрела Украины российские террористы запустили более 40 ракет разных типов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, россияне массированно атаковали:

Киев;

Днепр;

Кривой Рог;

Славянск;

Краматорск.

Всего враг применил более 40 ракет разных типов.

В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктуры и детская больница. Все службы задействованы.

«И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность», – добавил он.

Как сообщалось, в Киеве повреждена детская больница «Охматдет».

В столице предварительно известно о 5 погибших.

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