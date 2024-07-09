Глава МИД Дмитрий Кулеба не сомневается, что ракетный удар по Украине был связан с мощным договором по безопасности Украины и Польши

Дмитрий Кулеба заявил, что в ответ на обстрелы россии следует дать «мощный оборонно-политический удар».

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что последний массированный ракетный удар россии по Украине был связан с подписанием соглашения о безопасности с Польшей, а также с саммитом НАТО. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что «не сомневается», что ракетный удар по Украине связан с «мощным соглашением безопасности» Украины и Польши («имеющей действительно революционные положения для укрепления украинской обороноспособности») и саммитом НАТО.

«Это все намеренная демонстрация силы, безжалостности и преступности своей природы со стороны российской федерации», – констатировал он.

По словам Кулебы, в ответ на обстрелы россии следует дать «мощный оборонно-политический удар».

«Решения, принятые в Польше, – это первый шаг; решения, которые будут приняты на саммите НАТО – это второй шаг. Они будут касаться реальных, практичных вещей: какое оружие получит Украина, какие средства ПВО получит Украина. Это будет сильный, действенный ответ», – анонсировал он.

Третье решение, по словам министра, Украина будет продвигать в диалоге с США и другими партнерами – это разрешение использовать дальнобойное оружие по военным аэродромам на территории россии.

«Нам нужно безжалостно уничтожать все военные цели, так или иначе вовлеченные в бомбардировки и ракетные обстрелы Украины. Месть должна быть хладнокровной, но она должна состояться», – объяснил Кулеба.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Также 8 июля в результате вражеского ракетного удара в Днепровском районе Киева было повреждено многоэтажное здание медцентра.

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