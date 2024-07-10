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Украине нужно военное поражение путина для избежания замороженного конфликта, – Зеленский

08:48, 10 июля 2024
Зеленский: Замороженный конфликт с россией – это лишь вопрос времени для нового вторжения.
Украине нужно военное поражение путина для избежания замороженного конфликта, – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие российских войск на украинских территориях будет создавать ситуацию замороженного конфликта и риски повторного вторжения. Он подчеркнул, что Украине необходимо военное поражение путина.

На вопрос, остается ли для Киева цель вернуть контроль над территориями в пределах 1991 года, Зеленский ответил, что присутствие российских войск на территории Украины - это замороженный конфликт, а следующее вторжение - вопрос времени.

«Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно спасать людей, государство. И мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы путин проиграл. Мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае это замороженный конфликт. И это вопрос времени, когда он снова придет с вторжением, а он это сделает», - отметил Зеленский во время интервью с американским журналистом Бретом Байером в институте им. Рейгана в Вашингтоне.

По словам Зеленского, лучшее решение для завершения войны - мир должен давить на путина.

«Лучший способ, конечно, после первого саммита мира, организовать и подготовить план, и подготовить в течение следующих месяцев второй саммит. Чтобы мир нажал на путина, чтобы остановить войну. Это лучший способ», - подчеркнул Зеленский.

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