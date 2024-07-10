Испания победила Францию со счетом 2:1.

Источник фото: sefutbol

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 после победы над Францией со счетом 2:1 в полуфинальном матче, состоявшемся на «Альянц Арене» в Мюнхене. Испанцы встретятся в финале с победителем пары Нидерланды - Англия.

Матч начался с преимущества команды Дидье Дешама: уже на 9-й минуте Рандаль Коло Муани открыл счет, забив головой после навеса Килиана Мбаппе с левого фланга.

Однако на 21-й минуте 16-летний игрок Испании Ламин Ямаль сравнял счет, нанеся невероятный удар в дальний угол ворот. Ямаль стал самым молодым игроком, который забивал на Чемпионате Европы и Чемпионатах Мира, побив рекорд, который держался 66 лет, установленный Пеле.

Французы были ошеломлены испанской атакой, и вскоре после первого гола пропустили второй раз. Дани Ольмо пробил в дальний угол, и мяч, отскочив от Кунде, оказался за спиной вратаря Меньяна.

Испания теперь готовится к финальному поединку, где встретится с победителем матча Нидерланды - Англия, чтобы определить чемпиона Европы 2024 года.

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