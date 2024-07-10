Чи вплине нічна атака дронів на графіки відключення світла, – відповіли в Укренерго

Ситуація з енергоживленням по всій країні залишається приблизно однаковою.

Джерело фото: epravda.com.ua

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що графіки відключень електроенергії залишаться незмінними, незважаючи на нічну атаку дронів на енергооб’єкти на Заході України. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Кудрицький зазначив, що в усіх регіонах ситуація з енергоживленням однакова, за винятком прифронтових зон, де через постійні обстріли споживачі можуть залишатися без світла через пошкодження мереж.

«Це також стосується західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, ми не плануємо змінювати графік відключень у західному регіоні», - зазначив Кудрицький.

Він підкреслив, що ситуація з енергоживленням у західних, південних, центральних та східних регіонах, за винятком прифронтових районів, залишається приблизно однаковою.

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