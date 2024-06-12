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Ймовірність потреби мобілізації ув’язнених жінок на практиці низька — Малюська

19:25, 12 червня 2024
Закон про мобілізацію в’язнів застосовується через дефіцит чоловіків у ЗСУ.
Ймовірність потреби мобілізації ув’язнених жінок на практиці низька — Малюська
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Міністр юстиції України Денис Малюська розкрив аспекти застосування закону про мобілізацію в’язнів та проблеми, які виникають у зв’язку з його реалізацією. Про це пише hromadske.

За словами Малюськи, закон про мобілізацію в’язнів на практиці застосовується переважно до чоловіків, оскільки у Збройних Силах України (ЗСУ) відчутний дефіцит мобілізованих чоловіків. Він зауважив, що військовим не відомо про потребу у мобілізації жінок, тому ймовірність, що вона виникне, низька.

«Практично йдеться про чоловіків, там, де є потреба. У нас зараз дефіцит чоловіків у ЗСУ. Я не чув ніколи від військових, що в них є потреба проводити мобілізацію жінок. Тому я підозрюю, що якогось попиту в ЗСУ не буде», — сказав міністр.

Міністр пояснив, що згідно із законом колишні в’язні повинні служити в спеціальних підрозділах. Проте, він зазначив, що ув’язнених чоловіків і жінок не комбінують через збільшення ризиків. Малюська відмовився визначати, чи будуть ЗСУ формувати змішані підрозділи з ув’язнених жінок та чоловіків, залишивши рішення на військовій владі.

«Чи погодяться ЗСУ формувати змішані підрозділи з ув’язнених жінок та чоловіків, чи буде в них на це попит — я не знаю. Рішення — за ЗСУ», — сказав Малюська.

Міністр підкреслив, що мобілізація засуджених «зроблена не з доброго життя».

«Не тому, що тут кращі воїни, ніж на волі. А тому, що людей на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, у людей, які виходять звідси (з ув’язнення — ред.), ризикованість більша», — зазначив міністр.

Раніше Денис Малюська заявляв, що засуджені, які виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. 

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

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