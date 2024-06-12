Вероятность необходимости мобилизации заключенных женщин на практике низкая – Малюська

Закон о мобилизации заключенных применяется из-за дефицита мужчин в ВСУ.

Министр юстиции Украины Денис Малюська раскрыл аспекты применения закона о мобилизации заключенных и проблемы, которые возникают в связи с его реализацией. Об этом пишет hromadske.

По словам Малюськи, закон о мобилизации заключенных на практике применяется преимущественно к мужчинам, поскольку в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) ощутимый дефицит мобилизованных мужчин. Он отметил, что военным не известно о потребности в мобилизации женщин, поэтому вероятность, что она возникнет, низкая.

"Практически речь идет о мужчинах, там, где есть потребность. У нас сейчас дефицит мужчин в ВСУ. Я не слышал никогда от военных, что у них есть потребность проводить мобилизацию женщин. Поэтому я подозреваю, что какого-то спроса в ВСУ не будет", - сказал министр.

Министр пояснил, что по закону бывшие заключенные должны служить в специальных подразделениях. Тем не менее, он отметил, что заключенных мужчин и женщин не комбинируют из-за увеличения рисков. Малюська отказался определять, будут ли ВСУ формировать смешанные подразделения из заключенных женщин и мужчин, оставив решение на военных властях.

"Согласятся ли ВСУ формировать смешанные подразделения из заключенных женщин и мужчин, будет ли у них на это спрос - я не знаю. Решение - за ВСУ", - сказал Малюська.

Министр подчеркнул, что мобилизация осужденных «сделана не из доброй жизни».

"Не потому, что здесь лучшие воины, чем на свободе. А потому, что людей на свободе, которые подлежат мобилизации, не хватает. Соответственно, у людей, которые выходят отсюда (из заключения - ред.), рискованность больше", - отметил министр.

Ранее Денис Малюська заявлял, что осужденные, которые изъявили желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях.

Напомним Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

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Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

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