Первые семь женщин-заключенных присоединяются к ВСУ по контракту

Семеро осужденных женщин выбрали военную службу, уже прошли ВВК и получили согласие командиров воинских частей.

Источник фото: mil.gov.ua

Семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

«Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь осужденных женщин успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в подразделениях Сил обороны.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отметила: «Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ».

С момента вступления в силу Закона Украины, который регулирует порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне государства, 6101 осужденных изъявили желание вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на военные учения.

Как ранее отмечал министр юстиции Денис Малюська, закон дает возможность осужденным женщинам присоединиться к рядам ВСУ, однако пока такие случаи не зафиксированы. Впоследствии он добавил, что вероятность необходимости мобилизации заключенных женщин на практике низка.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

Напомним, в Украине сформировали батальон «Характерники», который состоит из осужденных.

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