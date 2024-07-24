Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Депутатов призвали не позориться и устранить недостатки в законопроекте о запрете религиозных организаций, связанных с рф

11:36, 24 июля 2024
Ко второму чтению в законопроект №8371 было подано более 1200 поправок.
Депутатов призвали не позориться и устранить недостатки в законопроекте о запрете религиозных организаций, связанных с рф
Источник фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призывает Верховную Раду устранить ко второму чтению ряд недостатков в законопроекте № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с рф.

«Ко второму чтению в законопроект №8371 было подано более 1200 поправок, среди которых, наряду с конструктивными предложениями, было большое количество законодательного спама, откровенной чепухи, конструкций, извращавших первоначальный замысел проекта закона, а также предложений, не скрыто направленных на полное уничтожение сущности законопроекта, на невозможность его реализации и, наконец, на дискредитацию Украины на внешней арене.

ГЭСС последовательно сотрудничала с Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины с целью улучшения содержания законопроекта ко второму чтению. В процессе сотрудничества было отвергнуто абсолютное большинство поправок, которые обессиливали и обесценили законопроект, наполняли его пустой трескотней, лишали юридической определенности, закладывали мины замедленного действия под отношения между Украинским государством и украинскими церквями.

Однако пока не все еще исправлено. Неукоснительно выступая за безоговорочную потребность принятия законопроекта №8371, ГЭСС указывает на необходимость устранить досадные просчеты в его редакции, подаваемой ко второму чтению. Прежде всего, ГЭСС убеждена, что закон должен сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, связанных с любым центром в стране-агрессоре, а не только с российской церковью. Это полное логическое замечание, которое по совершенно непонятным причинам сейчас игнорируется.

Международное право в области свободы совести не предусматривает регулирования религиозной свободы из соображений национальной безопасности. Не потому, что та или иная религиозная организация не может угрожать такой безопасности, а потому, что целый ряд государств злоупотреблял и злоупотребляет самим концептом национальной безопасности. Об этом написаны горы юридической литературы. Это подчеркивается в рамках Европейского Союза в международных актах по защите религиозной свободы, об этом говорится в решениях Европейского суда по правам человека. ГЭСС последовательно обращает внимание на это законодателей, отмечая при этом, что именно повторение словосочетания «национальная безопасность» не делает законопроект ни сильнее, ни действеннее, но делает его более уязвимым для возможной критики.

До сих пор не удалось вычистить законопроект от откровенной советщины и нелепостей – надеемся, не из-за злого умысла. Некоторые из них угрожают превратить закон в посмешище. Например, законопроект до сих пор содержит следующее предписание: те, кто хотят установить связи с запрещенной религиозной организацией, то есть российской церковью, должны взять на это специальное разрешение в ГЭСС. Трудно представить, какую именно ситуацию регулирует это предписание, кто в здравом уме будет устанавливать связи с организацией, ставшей продолжением преступного режима рф.

Кто, как и зачем будет давать на это разрешение?

Мы очень просим законотворцев не позориться такого рода предписаниями!», - заявили там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые изменения в порядок ведения Единого реестра судебных решений: изменения касаются Антимонопольного комитета Украины

В Реестре судебных решений теперь предусмотрены все виды определений судов хозяйственной юрисдикции по делам, которые рассматриваются с участием АМКУ.

Судебная реформа для вступления в ЕС – Минюст сообщил, что разрабатывается план реформ вместе с общественными организациями

Уже существует проект структуры Дорожной карты по подразделениям «Судебная власть и основные права» и «Юстиция, свобода и безопасность», которая станет базой для переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Суд отменил штраф ТЦК за то, что мужчина не предъявил военно-учетный документ, потому что в Реестре «Оберег» были данные о его пребывании на учете

ТЦК наложил штраф 17 тысяч грн на мужчину за то, что тот не показал свой военно-учетный документ, но в этом же постановлении ТЦК отметил, что по данным Реестра «Оберег» мужчина состоит на учете – что решил суд.

Народные депутаты предлагают запретить забирать на войну второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат

После петиции матери погибшего военнослужащего в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете мобилизовать второго сына, если он брат погибшего, но от другого отца.

Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду