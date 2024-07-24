Депутатов призвали не позориться и устранить недостатки в законопроекте о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Ко второму чтению в законопроект №8371 было подано более 1200 поправок.

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призывает Верховную Раду устранить ко второму чтению ряд недостатков в законопроекте № 8371 о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с рф.

«Ко второму чтению в законопроект №8371 было подано более 1200 поправок, среди которых, наряду с конструктивными предложениями, было большое количество законодательного спама, откровенной чепухи, конструкций, извращавших первоначальный замысел проекта закона, а также предложений, не скрыто направленных на полное уничтожение сущности законопроекта, на невозможность его реализации и, наконец, на дискредитацию Украины на внешней арене.

ГЭСС последовательно сотрудничала с Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины с целью улучшения содержания законопроекта ко второму чтению. В процессе сотрудничества было отвергнуто абсолютное большинство поправок, которые обессиливали и обесценили законопроект, наполняли его пустой трескотней, лишали юридической определенности, закладывали мины замедленного действия под отношения между Украинским государством и украинскими церквями.

Однако пока не все еще исправлено. Неукоснительно выступая за безоговорочную потребность принятия законопроекта №8371, ГЭСС указывает на необходимость устранить досадные просчеты в его редакции, подаваемой ко второму чтению. Прежде всего, ГЭСС убеждена, что закон должен сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, связанных с любым центром в стране-агрессоре, а не только с российской церковью. Это полное логическое замечание, которое по совершенно непонятным причинам сейчас игнорируется.

Международное право в области свободы совести не предусматривает регулирования религиозной свободы из соображений национальной безопасности. Не потому, что та или иная религиозная организация не может угрожать такой безопасности, а потому, что целый ряд государств злоупотреблял и злоупотребляет самим концептом национальной безопасности. Об этом написаны горы юридической литературы. Это подчеркивается в рамках Европейского Союза в международных актах по защите религиозной свободы, об этом говорится в решениях Европейского суда по правам человека. ГЭСС последовательно обращает внимание на это законодателей, отмечая при этом, что именно повторение словосочетания «национальная безопасность» не делает законопроект ни сильнее, ни действеннее, но делает его более уязвимым для возможной критики.

До сих пор не удалось вычистить законопроект от откровенной советщины и нелепостей – надеемся, не из-за злого умысла. Некоторые из них угрожают превратить закон в посмешище. Например, законопроект до сих пор содержит следующее предписание: те, кто хотят установить связи с запрещенной религиозной организацией, то есть российской церковью, должны взять на это специальное разрешение в ГЭСС. Трудно представить, какую именно ситуацию регулирует это предписание, кто в здравом уме будет устанавливать связи с организацией, ставшей продолжением преступного режима рф.

Кто, как и зачем будет давать на это разрешение?

Мы очень просим законотворцев не позориться такого рода предписаниями!», - заявили там.

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