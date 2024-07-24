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Депутатів закликали не ганьбитися і усунути недоліки у законопроєкті про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф

11:36, 24 липня 2024
До другого читання до законопроєкту №8371 було подано понад 1200 поправок.
Депутатів закликали не ганьбитися і усунути недоліки у законопроєкті про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф
Джерело фото: Уніан
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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликає Верховну Раду усунути до другого читання низку недоліків у законопроєкті № 8371 про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з рф.

«До другого читання до законопроєкту №8371 було подано понад 1200 поправок, серед яких, поряд із конструктивними пропозиціями, була велика кількість законодавчого спаму, відвертих нісенітниць, конструкцій, які перекручували первісний задум проєкту закону, а також пропозицій, не приховано спрямованих на повне знищення суті законопроєкту, на неможливість його реалізації і, зрештою, на дискредитацію України на зовнішній арені.

ДЕСС послідовно співпрацювала з Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України з метою покращення змісту законопроєкту до другого читання. У процесі співпраці було відкинуто абсолютну більшість поправок, які знесилювали і знецінювали законопроєкт, наповнювали його пустопорожньою тріскотнею, позбавляли юридичної визначеності, закладали міни сповільненої дії під відносини між Українською державою і українськими церквами.

Однак наразі не все ще виправлено. Неухильно виступаючи за беззастережну потребу ухвалення законопроєкту №8371, ДЕСС вказує на необхідність усунути прикрі прорахунки в його редакції, що подається до другого читання. Передусім, ДЕСС переконана, що закон має унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, пов’язаних із будь-яким центром у країні-агресорі, а не лише з російською церквою. Це цілковита логічна заувага, яка з абсолютно незрозумілих причин наразі ігнорується.

Міжнародне право у сфері свободи совісті не передбачає регулювання релігійної свободи з міркувань національної безпеки. Не тому, що та чи інша релігійна організація не може загрожувати такій безпеці, а тому, що ціла низка держав зловживала і зловживає самим концептом національної безпеки. Про це написано гори правничої літератури. Це підкреслюється в рамках Європейського Союзу у міжнародних актах із захисту релігійної свободи, про це йдеться в рішеннях Європейського суду з прав людини. ДЕСС послідовно звертає увагу на це законотворців, наголошуючи при цьому, що саме повторення словосполучення «національна безпека» не робить законопроєкт ані сильнішим, ані дієвішим, але робить його вразливішим для можливої критики.

Дотепер не вдалося вичистити законопроєкт від відвертої совєтчини і недолугостей – сподіваємося, не через злий умисел. Деякі з них загрожують перетворити закон на посміховисько. Наприклад, законопроєкт досі містить такий припис: ті, хто хочуть встановити зв’язки із забороненою релігійною організацією, тобто російською церквою, повинні взяти на це спеціальний дозвіл у ДЕСС. Важко уявити, яку саме ситуацію регулює цей припис, хто у здоровому глузді встановлюватиме зв’язки з організацією, яка стала продовженням злочинного режиму рф. Хто, як і навіщо даватиме на це дозвіл?

Ми дуже просимо законотворців не ганьбитися такого роду приписами!», - заявили там.

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