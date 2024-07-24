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Затопление метро «Демеевская» – «Лыбедская»: известны результаты экспертизы

13:42, 24 июля 2024
Строительно-техническая экспертиза подтвердила соответствие тоннелей стандартам.
Затопление метро «Демеевская» – «Лыбедская»: известны результаты экспертизы
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Прокуратура имеет результаты экспертизы, которые опровергают заявления КП «Киевский метрополитен» о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями метро «Демеевская» - «Лыбедская». По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы, технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация. Экспертиза показала, что качество строительства тоннеля соответствует стандартам, нарушений и отклонений, которые бы привели к разгерметизации тоннеля, не обнаружено. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Однако выяснилось, что мероприятия по устранению попадания воды в тоннель выполнялись с марта 2011 года по декабрь 2023 года без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и других организаций. Они не устанавливали причин повреждений и не предоставляли рекомендаций по их устранению.

Должностные лица КП «Киевский метрополитен» не предоставили никаких экспертиз или документов, подтверждающих их заявления о некачественных проектных решениях при строительстве тоннеля между станциями метро и якобы выявленные отклонения от проектных решений, которые привели к подтоплению.

В сообщении КП «Киевский метрополитен» сказано, что «результаты проведенных исследований в настоящее время дооформляются». В то же время, в январе 2024 года в КГГА заявили, что получили первые предварительные выводы от Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения. Однако, даже на запросы следствия, должностные лица КП «Киевский метрополитен» и КГГА не предоставили указанные выводы в орган досудебного расследования.

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