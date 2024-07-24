Затоплення метро «Деміївська» – «Либідська»: відомі результати експертизи

Будівельно-технічна експертиза підтвердила відповідність тунелів стандартам.

Прокуратура має результати експертизи, які спростовують заяви КП «Київський метрополітен» про нібито неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями метро «Деміївська» – «Либідська». За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи, технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Експертиза показала, що якість будівництва тунелю відповідає стандартам, порушень та відхилень, які б призвели до розгерметизації тунелю, не виявлено. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Проте з'ясувалося, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувалися з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інших організацій. Вони не встановлювали причин пошкоджень та не надавали рекомендацій щодо їх усунення.

Посадові особи КП «Київський метрополітен» не надали жодних експертиз або документів, які б підтверджували їхні заяви про неякісні проектні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро та начебто виявлені відхилення від проектних рішень, які призвели до підтоплення.

У повідомленні КП «Київський метрополітен» сказано, що «результати проведених досліджень на цей час дооформлюються». Водночас, у січні 2024 року в КМДА заявили, що отримали перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи. Проте, навіть на запити слідства, посадовці КП «Київський метрополітен» та КМДА не надали вказані висновки до органу досудового розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.