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Фінансові установи США мають повідомити про володіння російськими активами в межах підтримки України

12:30, 24 липня 2024
Мінфін США вимагає від американських фінансових установ повідомити про володіння російськими активами до 2 серпня.
Фінансові установи США мають повідомити про володіння російськими активами в межах підтримки України
Джерело фото: betterworldcampaign.org
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Американські фінансові установи зобов'язані до 2 серпня 2024 року надати інформацію про володіння російськими державними активами відповідно до нового законодавства. Цей захід є частиною впровадження Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act), повідомляє Міністерство фінансів США.

Згідно з даними, західні партнери України заморозили близько $300 млрд російських активів, з яких приблизно $7 млрд перебувають у США, а основна частина – в Європі, зокрема в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear.

Виконувач обов'язків генерального радника казначейства США Аддар Леві зазначив: «Конгрес зробив важливий крок, ухваливши Закон про РЕПО для українців, щоб розблокувати вартість заморожених російських суверенних активів для підтримки подальшої стійкості та відновлення України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з іноземними партнерами, включаючи G7, для надання підтримки Україні».

У квітні цього року Конгрес США ухвалив закон, що передбачає збереження заморожених російських суверенних активів до припинення війни росії проти України та виплати компенсації Україні або участі Росії у міжнародному механізмі для цього.

Раніше США вимагали повної конфіскації російських активів на користь України, але згодом змінили свою позицію, зосередившись на отриманні відсотків від цих активів. Це стало результатом значного опору з боку Франції, Німеччини та Європейського центрального банку, які побоювались негативного впливу на євро.

Очікується, що Україна може отримати близько €3 млрд на рік у вигляді допомоги від відсотків з цих активів. Ці кошти будуть направлені до фонду допомоги Україні для фінансування потреб оборони.

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