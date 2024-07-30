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Пенсионеры могут получить дополнительные почти 1000 грн к пенсии: что для этого нужно

12:33, 30 июля 2024
На доплату могут рассчитывать пенсионеры от 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе.
Пенсионеры могут получить дополнительные почти 1000 грн к пенсии: что для этого нужно
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В августе некоторые пенсионеры смогут получить доплаты своей пенсии. Речь идет о выплате 944 грн в связи с ухудшением состояния здоровья, напомнили в Пенсионном фонде.

Размер этой доплаты рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Необходимо также отвечать следующим критериям:

  • пенсионер должен проживать в одиночестве;
  • возраст от 80 лет;
  • нуждаться в уходе от посторонних лиц, в том числе от социальных работников;
  • иметь пенсию по возрасту.

Чтобы получить доплату к пенсии в связи с ухудшением здоровья, следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Кроме того, необходимо предоставить сотрудникам ПФУ медицинские документы, подтверждающие ваше право на такую ​​помощь.

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