Пенсіонери можуть отримати додаткові майже 1000 грн до пенсії: що для цього потрібно

На доплату можуть розраховувати пенсіонери від 80 років, які потребують стороннього догляду.

У серпні деякі пенсіонери зможуть отримати доплати до своєї пенсії. Йдеться про виплату в 944 грн у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, нагадали у Пенсійному фонді.

Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Необхідно також відповідати наступним критеріям:

пенсіонер повинен проживати на самоті;

вік від 80 років;

потребувати догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;

мати пенсію за віком.

Щоб отримати доплату до пенсії у зв'язку з погіршенням здоров'я, слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою. Окрім цього, необхідно надати співробітникам ПФУ медичні документи, що підтверджують ваше право на таку допомогу.

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