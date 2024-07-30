Пенсіонери можуть отримати додаткові майже 1000 грн до пенсії: що для цього потрібно

У серпні деякі пенсіонери зможуть отримати доплати до своєї пенсії. Йдеться про виплату в 944 грн у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, нагадали у Пенсійному фонді.
Розмір цієї доплати розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Необхідно також відповідати наступним критеріям:
Щоб отримати доплату до пенсії у зв'язку з погіршенням здоров'я, слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою. Окрім цього, необхідно надати співробітникам ПФУ медичні документи, що підтверджують ваше право на таку допомогу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.