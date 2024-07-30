Є дві проблеми – «діра» держбюджету в 500 млрд грн і потреба швидко знайти гроші, щоб її закрити, – міністр фінансів

У Мінфіні пропонують підвищення податків для подолання дефіциту бюджету.

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Уряд України зіштовхується з двома серйозними проблемами: величезною «діркою» в бюджеті та терміновою необхідністю знайти фінансові ресурси для її покриття. Основна частина цих коштів необхідна для підтримки Сил оборони, зокрема для виплат зарплат військовим. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-Україна.

Пропозиція Кабміну щодо підвищення податків і введення нових податкових зборів викликала негативну реакцію серед бізнесу. Марченко вказав, що запропонований шлях є ще досить м'яким і не зачіпає найбільш вразливі верстви населення. Він також закликав підприємців усвідомити, що питання безпеки має бути вирішене шляхом збільшення податків.

Міністр фінансів підкреслив, що ситуація є критичною не лише для поточного року, але й для 2025 року. Уряд готовий до обговорення можливих форматів підвищення податків у парламенті, проте швидкість ухвалення рішень є надзвичайно важливою, щоб уникнути бюджетної кризи.

«Шлях вирішення питання, запропонований Кабміном, не сподобався бізнесу - підвищення податків і введення деяких нових... Обраний шлях ще досить м'який і не зачіпає найбільш незахищені верстви населення», - заявив Марченко.

Очільник Мінфіну зазначив, що ці кошти здебільшого потрібні для Сил оборони, зокрема, на зарплати військовим.

За словами Марченка, уряд готовий до дискусії в парламенті щодо можливих форматів підвищення податків. Головне завдання – це знайти ресурс, щоб перекрити дефіцит, та не затягувати це питання, бо часу до бюджетної кризи залишилось вкрай мало.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн. Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.

Як відомо, відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду. Зокрема, там йдеться про те, що Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Паралельно для фінансування цих видатків потрібно підвищити податки. Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету близько 45 млрд грн у 2024 році, а встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації, у розмірі 15% від вартості – принесе 10 млрд грн. Це передбачає законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків.

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