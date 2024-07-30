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У Франції під час Олімпійських ігор диверсанти перерізали інтернет-кабелі

11:03, 30 липня 2024
Під час літніх Олімпіади у Франції невідомі знищили оптоволоконні кабелі в дев'яти департаментах, але ігри продовжуються.
У Франції під час Олімпійських ігор диверсанти перерізали інтернет-кабелі
Джерело фото: Bloomberg
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Під час проведення літніх Олімпійських ігор у Франції сталася диверсія: невідомі перерізали оптоволоконні кабелі, що забезпечують широкосмуговий доступ до інтернету по всій країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Французька федерація телекомунікацій інформує, що кабелі були пошкоджені в дев'яти департаментах: Ардеш, Од, Буш-дю-Рон, Дром, Еро, Воклюз, Марна, Мез, і Уаза. Інцидент стався вночі між 1:00 та 3:00. Наразі спеціальні бригади працюють над відновленням мережі.

Представник компанії Orange SA, яка є телекомунікаційним партнером Олімпіади, заявив, що ця диверсія не вплинула на проведення ігор. Проте це вже другий випадок атаки на французьку інфраструктуру під час змагань.

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