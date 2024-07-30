У Франції під час Олімпійських ігор диверсанти перерізали інтернет-кабелі

Під час літніх Олімпіади у Франції невідомі знищили оптоволоконні кабелі в дев'яти департаментах, але ігри продовжуються.

Джерело фото: Bloomberg

Під час проведення літніх Олімпійських ігор у Франції сталася диверсія: невідомі перерізали оптоволоконні кабелі, що забезпечують широкосмуговий доступ до інтернету по всій країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Французька федерація телекомунікацій інформує, що кабелі були пошкоджені в дев'яти департаментах: Ардеш, Од, Буш-дю-Рон, Дром, Еро, Воклюз, Марна, Мез, і Уаза. Інцидент стався вночі між 1:00 та 3:00. Наразі спеціальні бригади працюють над відновленням мережі.

Представник компанії Orange SA, яка є телекомунікаційним партнером Олімпіади, заявив, що ця диверсія не вплинула на проведення ігор. Проте це вже другий випадок атаки на французьку інфраструктуру під час змагань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.