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Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Гарріс – ЗМІ

10:45, 30 липня 2024
Ціна кампанії — $10 млн, що є найбільшими витратами Трампа на рекламу з січня 2024 року, коли він боровся з іншими республіканцями за номінацію від партії.
Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Гарріс – ЗМІ
Джерело фото: REUTERS/Carlos Osorio
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«Reuters» пише, що кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп запускає масштабну рекламу кампанію, щоб стримати зростання рейтингів Камали Гарріс.

Ціна кампанії — $10 млн, що є найбільшими витратами Трампа на рекламу з січня 2024 року, коли він боровся з іншими республіканцями за номінацію від партії.

«Передвиборний штаб кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію вартістю 10 мільйонів доларів у шести штатах, що вагаються, намагаючись протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь його суперниці-демократа Камали Гарріс», - пише «Reuters».

Як зазначається, після того, як президент Джо Байден відмовився від своєї кандидатури та підтримав Гарріс, вона швидко консолідувала підтримку в Демократичній партії та з боку великих грошових донорів. Гарріс також викликала нову енергію серед таких груп, як молоді виборці, яких Байден намагався залучити.

До прикладу, у понеділок експрезидент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social рекламний ролик, у якому використані слова Гарріс зі старих інтерв'ю. Завданням відео було зобразити її як крайнього ліберала, який не має зв'язку з пересічними американцями.

Як писала «Судово-юридична газета», віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з гострою критикою на адресу кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час її першого передвиборчого мітингу у Вісконсині. Цей штат є одним із ключових «коливних» штатів, які відіграють вирішальну роль у виборах.

«Судово-юридична газета» повыдомляла, що штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША. Скарга стосується передачі грошей з фонду Байдена на користь Гарріс.

Боротьба за банківські рахунки, на яких наприкінці червня було приблизно 95 мільйонів доларів США, є частиною багатосторонніх зусиль республіканців, спрямованих на те, щоб завадити спробі Гарріс стати кандидатом у президенти від Демократичної партії, припускають у ЗМІ.

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