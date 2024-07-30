Україна – Аргентина: де дивитися футбольний матч Олімпіади-2024

Українська збірна грає з Аргентиною у Ліоні в ключовому матчі групи В.

Джерело фото: Футбол 24

30 липня олімпійська футбольна збірна України проведе свій третій матч групового етапу Олімпіади-2024 проти команди Аргентини. Поєдинок відбудеться в Ліоні о 18:00 за київським часом.

Матч можна буде переглянути в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт. Крім того, гру можна буде дивитися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Збірна України U-23 наразі займає друге місце в турнірній таблиці своєї групи, що за Регламентом гарантує їй вихід до чвертьфіналу Олімпіади-2024. У групі В ситуація надзвичайно напружена: Аргентина, Марокко, Україна та Ірак мають по три очки кожен. Відзначимо, що різниця м'ячів у команд однакова: Аргентина - 4:3, Марокко - 3:3, Україна - 3:3, Ірак - 3:4.

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